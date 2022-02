Moment sfâșietor în Premier League! Zinchenko, în lacrimi înainte de startul meciului, la momentul de susținere pentru Ucraina

Momentul dinainte de startul partidei a fost unul emoționant, avându-i în prim-plan pe jucătorii ucraineni din cele două echipe, Oleksandr Zinchenko și Vitaliy Mykolenko. Chiar și în tribune au existat mesaje de sprijin pentru Ucraina, aflată în război după ce Vladimir Putin a decis să invadeze țara.

La încălzire, cei doi fotbaliști s-au îmbrățișat, în solidaritate pentru situația dificilă din țara natală și au schimbat câteva cuvinte.

Zinchenko & Mykolenko sharing an embrace during the warm-up.

La intrarea echipelor pe teren a avut loc un moment dedicat situației din Ucraina, iar fanii din tribune au avut un mesaj, pe care l-au afișat pe un banner mare, în sprijin pentru ucraineni, pentru încetarea războiului.

Oleksandr Zinchenko, jucătorul lui Manchester City, nu a reușit să își stăpânească lacrimile și a fost surprins plângând. Fotbalistul ucrainean a fost extrem de vehement în reacții după ce Putin a invadat Ucraina, având și un mesaj dur pentru președintele Rusiei, pe care ulterior l-a șters de pe rețelele de socializare.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine ???? ???????? pic.twitter.com/bZYNyziMSh