Pleaca Salah de la Liverpool?! "Fotbalul spaniol pentru mine? De ce nu?" Ce a declarat fotbalistul egiptean

Unul dintre cei mai importanti jucatori ai lui Liverpool din ultimii, Salah, ar putea sa paraseasca echipa in viitor.

Dupa ce a avut cateva contre in actualul sezon cu Jurgen Klopp dupa ce a fost inlocuit de antrenor german in anumite partide, Mo Salah spune ca nu ar fi imposibil si nu i-ar displacea sa evolueze in La Liga in viitor.

"Sper sa pot sa mai joc inca multi ani de acum incolo. Fotbalul spaniol? De ce nu? Nimeni nu stie ce ne rezerva viitorul, deci, intr-o buna zi, poate, da...

Sper sa fiu la acelasi nivel la care am fost in ultimii ani, sa castig trofee, sa inscriu goluri, sa-mi ajut echipa. Acestea sunt cele mai importante lucruri pentru mine", a afirmat Mohamed Salah, care mai are contract cu Liverpool pana in 2023.

In luna ianuarie, Salah a afirmat ca vrea sa continue sa doboare recorduri la Liverpool, dar cand a fost intrebat despre viitorul sau, a raspuns: "Nu depinde de mine. Vom vedea ce se va intampla, dar prefer sa nu vorbesc despre asta acum." Starul egiptean a descris relatia sa cu Jurgen Klopp ca fiind una "normala, intre doi profesionisti".