Urmeaza CUTREMURUL? Salah a cerut sa plece de la Liverpool! I-a informat pe oficialii clubului. Reactia FABULOASA a agentului fotbalistului

Starul lui Liverpool, Mohamed Salah, in varsta de 26 de ani, poate fi una dintre bijuteriile scoase la vanzare in aceasta vara.

UPDATE: Agentul lui Mohamed Salah a reactionat imediat dupa aparitia informatiilor in AS si a dezmintit anuntul intr-un mod original.

"Vorbesc din c** din nou", a scris Ramy Abbas Issa pe Twitter, facand un joc de cuvinte intre numele ziarului, AS, si echivalentul in limba engleza a cuvantului "c**" (n.r. "ass").

Talking out of their AS again I see. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 17 aprilie 2019

Ziarul spaniol AS scrie ca fotbalistul egiptean le-a cerut oficialilor lui Liverpool transferul la finalul acestui sezon.

Motivul ar fi discutiile tot mai aprinse pe care le-a avut in ultima vreme cu antrenorul Jurgen Klopp, dupa cum au dezvaluit surse din Anglia pentru cotidianul spaniol.

Supararea lui Salah ar fi intr-atat de mare incat egipteanul i-a anuntat pe oficialii clubului ca va activa "cererea de transfer", un mecanism folosit in Premier League, prin care jucatorul comunica oficial clubului sau ca doreste sa se transfere la o alta echipa.

Cei de la Liverpool s-au fi angajat sa il scoata la vanzare pe Salah la finanul sezonului daca fotbalistul nu isi schimba parerea pana atunci.

Informatiile vin in ciuda faptului ca Mohamed Salah a explicat cat de mult inseamna Liverpool pentru el, cu ocazia faptului ca a fost inclus de Time in TOP 100 cei mai influenti oameni ai planetei.

Mohamed Salah a inscris 22 de goluri in 45 dee meciuri jucate in acest sezon. Egipteanul a avut o prestatie mai slaba decat sezonul trecut, cand a reusit sa inscrie de 44 de ori in 52 de meciuri.