"Imensul" Ronaldo, cel mai mare RATANGIU din Europa! Si-a transformat jocul, dar este primul in topul ratarilor! Salah si Suarez sunt si ei sus

Cristiano Ronaldo si-a schimbat stilul odata cu transferul la Juventus, insa are o mare problema.

Ajuns la Juventus Torino pentru 100 de milioane de euro in aceasta vara, Cristiano Ronaldo i-a cucerit pe italieni cu evolutiile lui, primind o noua porecla. Desi a marcat doar 3 goluri in primele etape, Ronaldo a creat pentru coechipieri, fiind coautor la toate cele 3 goluri ale lui Juventus din derby-ul cu Napoli de sambata.

Insa Ronaldo are o alta problema la Juventus - rateaza foarte mult! Este primul in Europa (cele mai tari 5 campionate) la numarul de suturi la poarta pe meci (7.7) si are si cea mai mare diferenta cand vine vorba de ocaziile cu probabilitate mare de a marca! Conform UnderStat, Cristiano Ronaldo are un rating de 6.35 pentru xG (faze care se transforma in gol), avand cea mai mare diferenta dintre toti jucatorii din Europa - 3.35!

Pe locul 2 la acest capitol este Radamel Falcao cu -3.25 (6.25 si doar 3 goluri marcate), urmat de Mohamed Salah cu -2.74 (5.74 si 3 goluri marcate), iar pe locul 4 se afla Luis Suarez cu -2.71 (5.71 si 3 goluri marcate). La polul opus se afla Krysztof Piatek de la Genoa cu +3.54 (a marcat 6 goluri cu un xG de 2.46 - etapa de astazi nu e luata in considerare) si Eden Hazard cu +2.93 (a inscris 6 goluri desi a avut un xG de 3.07)