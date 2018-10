Salah vrea din nou Trofeul Puskas! Gol direct din corner marcat de jucatorul lui Liverpool! Vestea proasta de la final: a iesit accidentat

Daca la Liverpool nu a mai marcat in ultimele partide, Mohamed Salah a reusit o noua faza de senzatie la nationala Egiptului.

Mohamed Salah a inscris direct din corner in partida partida nationalei Egiptului cu Swaziland, locul 136 in clasamentul FIFA. Salah a contribuit la victoria cu 4-1 din partida ce conteaza pentru preliminariile Cupei Africii. Salah a parasit insa terenul accidentat!

Fara gol in ultimele 4 partide la Liverpool, Salah si-a redescoperit zambetul cu o executie superba chiar inainte de pauza. Salah, cel care a castigat Trofeul Puskas in 2018, a inscris direct din corner cu o executie care l-a pacalit pe portarul oaspetilor. Salah a avut nevoie in repriza a doua de ingrijiri medicale si apoi a fost inlocuit.

"Diagnosticul initial al echipei medicale este ca Salah a suferit o accidentare la muschi. Vom examina pentru a determina detaliile, dar in opinia mea nu este nimic serios" a declarat dupa meci antrenorul secund al Egiptului, Hany Ramzy.