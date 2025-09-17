VIDEO Minunea Grimsby Town continuă! După Manchester United, echipa din liga 4 cu antrenor din Gibraltar a mai făcut o victimă de top în Cupă

Minunea Grimsby Town continuă! După Manchester United, echipa din liga 4 cu antrenor din Gibraltar a mai făcut o victimă de top &icirc;n Cupă Premier League
Alexandru Hațieganu
Sezon extraordinar pentru micuța echipă din League Two, divizia a patra engleză.

CITEȘTE ȘI: Primul antrenor străin din istoria fotbalului englez a fost un român: jucător la Petroșani și Barcelona, manager la Grimsby Town - PARTEA 1 și PARTEA 2

Aston Villa a fost eliminată din Cupa Ligii engleze la fotbal de Brentford, care a obţinut calificarea în optimi la loviturile de departajare, cu scorul de 4-2, marţi seara, pe teren propriu, după 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare.

Villa a deschis scorul scorul prin Harvey Elliott (43), dar scoţianul Aaron Hickey (57) a egalat pentru londonezi.

La penalty-uri, pentru gazde au transformat Fabio Carvalho, Reiss Nelson, Iegor Iarmoliuk şi Mikkel Damsgaard, în timp ce pentru echipa din Birmingham au înscris Ollie Watkins şi Emiliano Buendia, ratând John McGinn şi Matty Cash (de fiecare dată a apărat portarul Hakon Valdimarsson).

Grimsby, victorie acum cu Sheffield Wednesday chiar pe Hillsborough

Grimsby Town, echipă de liga a patra (League Two) care reuşise în turul anterior să o elimine pe Manchester United, s-a calificat în optimile de finală pentru prima oară în ultimii 24 de ani, după ce a dispus cu 1-0 de Sheffield Wednesday (de patru ori campioană a Angliei, acum în Championship, liga a doua engleză), chiar pe Hillsborough.

Golul care a făcut diferenţa a fost semnat de Jaze Kabia (49).

Antrenor la Grimsby este David Artell (44 de ani), fost fotbalist în naționala Gibraltarului în urmă cu un deceniu.

Crystal Palace s-a calificat cu emoţii în optimi, după 4-2 la penalty-uri cu formaţia de ligă secundă Millwall, pe Selhurst Park, într-un meci în care scorul a fost egal, 1-1 după cele 90 de minute.

Chris Richards (72) a deschis scorul pentru gazde, dar Ryan Leonard a egalat in extremis (90+1).

Portarul Walter Benitez, transferat în această vară de la PSV Eindhoven, a fost eroul gazdelor, apărând şuturile din punctul cu var ale lui Tristan Crama şi Aidomo Emakhu.

Jean-Philippe Mateta, Chris Richards, Justin Devenny şi Daichi Kamada au transformat pentru ''vulturi'', în timp ce pentru Millwall au înscris Wes Harding şi Ryan Leonard.

Rezultatele din 16-imile Cupei Ligii Angliei (Carabao Cup)

Marţi

Sheffield Wednesday - (+) Grimsby Town 0-1

Brentford - Aston Villa 1-1; 4-2 la loviturile de departajare

Crystal Palace - Millwall 1-1; 4-2 la loviturile de departajare

Miercuri 17 septembrie are loc meciul Swansea - Nottingham Forest.

Pe 23 septembrie se vor juca partidele Lincoln City - Chelsea, Wolverhampton - Everton, Burnley - Cardiff City, Wrexham - Reading, Wigan - Wycombe Wanderers, Barnsley - Brighton, Fulham - Cambridge United şi Liverpool - Southampton.

În data de 24 septembrie vor avea loc meciurile Tottenham - Doncaster Rovers, Huddersfield - Manchester City, Newcastle - Bradford City şi Port Vale - Arsenal.

Cluburile precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală. Info: Agerpres

