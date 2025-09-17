CITEȘTE ȘI: Primul antrenor străin din istoria fotbalului englez a fost un român: jucător la Petroșani și Barcelona, manager la Grimsby Town - PARTEA 1 și PARTEA 2

Aston Villa a fost eliminată din Cupa Ligii engleze la fotbal de Brentford, care a obţinut calificarea în optimi la loviturile de departajare, cu scorul de 4-2, marţi seara, pe teren propriu, după 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare.

Villa a deschis scorul scorul prin Harvey Elliott (43), dar scoţianul Aaron Hickey (57) a egalat pentru londonezi.

La penalty-uri, pentru gazde au transformat Fabio Carvalho, Reiss Nelson, Iegor Iarmoliuk şi Mikkel Damsgaard, în timp ce pentru echipa din Birmingham au înscris Ollie Watkins şi Emiliano Buendia, ratând John McGinn şi Matty Cash (de fiecare dată a apărat portarul Hakon Valdimarsson).

Grimsby, victorie acum cu Sheffield Wednesday chiar pe Hillsborough



Grimsby Town, echipă de liga a patra (League Two) care reuşise în turul anterior să o elimine pe Manchester United, s-a calificat în optimile de finală pentru prima oară în ultimii 24 de ani, după ce a dispus cu 1-0 de Sheffield Wednesday (de patru ori campioană a Angliei, acum în Championship, liga a doua engleză), chiar pe Hillsborough.

Golul care a făcut diferenţa a fost semnat de Jaze Kabia (49).

Antrenor la Grimsby este David Artell (44 de ani), fost fotbalist în naționala Gibraltarului în urmă cu un deceniu.

