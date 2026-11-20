Adrian Voinescu, fostul mare baschetbalist român, a fost invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan la emisiunea „Fața la Joc”, de pe VOYO SPORT 1.

Printre subiectele abordate s-a numărat și Ghiță Mureșan, despre care Voinescu a povestit o întâmplare de la All-Star Game-ul din 2020, organizat la Chicago.

Fostul baschetbalist a explicat cât de multă influență are Mureșan în lumea NBA și cum acesta a contribuit la dezvoltarea proiectului Jr. NBA în România.

„Când deschide gura, oamenii stau și ascultă”

Potrivit lui Voinescu, prezența fostului jucător în Statele Unite a făcut posibilă o întâlnire cu reprezentanți importanți ai ligii nord-americane.

„Ghiță e o prezență uriașă în NBA. Am avut șansa să văd ce înseamnă pentru ei, în NBA, Ghiță Mureșan. Nu din povești! Eram la Chicago, la All-Star Game, în 2020, înainte de celebrul shut-down. Am stat în hotelul NBA-ului, să spun așa. Coboram la micul dejun, ne-am dus la masă și, la un moment dat, noi discutam un proiect cu NBA-ul, Jr. NBA. Era un tip, sponsor la federație, care voia să facem chiar mai mult de atât, să facem chiar un liceu cu programă de NBA. Și Ghiță a spus: «Bine, stați un pic!». «Bine, mă, stăm un pic».

Și pleacă de la noi de la masă și merge la altă masă, unde era cafeneaua din lobby, un uriaș lobby. La un moment dat, m-am dus să fumez. Ies afară și trec prin tot lobby-ul ăla. Pe Ghiță nu aveai cum să îl ratezi, și dacă era întins pe jos îl vedeai. M-am uitat așa, de departe, și am văzut cu cine stă la masă. Nu era ok! Toți directorii mari din NBA erau acolo. Se întoarce Ghiță și ne spune: «Băi, ok, diseară la opt să fiți în sală, că vine omul să vorbească cu voi, să dăm drumul la proiect».

La ora opt fix omul era acolo, am discutat, trebuia să dăm drumul la proiect și ne-am înțeles, fiindcă era Ghiță Mureșan. Dacă nu vorbea Ghiță Mureșan, nu venea nimeni să ne bage în seamă pe noi, cei din România, hai să fim serioși. Dar Ghiță a spus «da» și s-a făcut. S-a făcut ulterior proiectul Jr. NBA, tot cu ajutorul lui Ghiță. Când deschide Ghiță gura pe acolo, oamenii stau și ascultă. El nu spune de multe ori. Spune o dată dacă e să te ajute și, dacă spune că te ajută, lucrurile se vor întâmpla. Atât de important e el pentru tot ce înseamnă organizația aia. La Washington, ca la Washington, dar aici eram la Chicago. Acesta este Ghiță Mureșan. Puțini au ocazia să vadă lucrurile așa, la firul ierbii, de acolo. A fost cea mai spectaculoasă întâlnire din cariera mea”, a spus Adrian Voinescu la „Fața la Joc”.

Ghiță Mureșan, singurul român care a jucat în NBA

Ghiță Mureșan a evoluat în NBA între 1993 și 2000, pentru Washington Bullets și New Jersey Nets. La 2,31 metri, fostul pivot deține recordul pentru cea mai mare înălțime din istoria ligii nord-americane. În sezonul 1995-1996, a câștigat premiul NBA Most Improved Player.