Sorana Cîrstea (36 de ani) a fost nominalizată pentru premiul acordat jucătoarei care a înregistrat cel mai mare progres din punct de vedere sportiv, în anul 2026.

Sportiva din România, clasată pe locul 16 în clasamentul mondial, este prima într-o listă de cinci jucătoare care vor candida pentru această distincție.

La 36 de ani, Cîrstea, favorită să câștige premiul pentru jucătoarea care a progresat cel mai mult în 2026

Cîrstea va avea de luptat contra Alexandrei Eala, din Filipine, Ivei Jovic, din SUA, Martei Kostyuk, din Ucraina și Dianei Shnaider, din Federația Rusă.

Rezultatele voturilor vor fi publicate în data de 14 decembrie, notează Michal Samulski.

Sorana Cîrstea a înregistrat, în 2026, un avans de 25 de locuri în clasamentul mondial, pornind de pe locul 41 și încheind sezonul pe a 16-a poziție.

În 2026, Cîrstea a stabilit un nou record personal în ierarhia mondială, a 15-a poziție, atinsă după US Open 2026.