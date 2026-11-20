Juan Carlos Ferrero (46 de ani) și-a găsit primul tenismen alături de care să muncească, după despărțirea surprinzătoare de Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP).

Fostul număr unu ATP și-a declarat public dezamăgirea față de modul în care a fost tratat, în timpul negocierilor, de echipa lui Alcaraz, jucătorul pe care l-a preluat încă din juniorat și l-a transformat în multiplu campion de Grand Slam cu statut de lider mondial.

Ferrero nu își va antrena jucătorul în semifinalele Turneului Campionilor

Dezgustat, pe moment, dar împăcat cu situația care a fost, Ferrero a acceptat să lucreze cu Ben Shelton - finalistul US Open 2026 -, tenismen care l-a învins pe Alcaraz, în sferturile turneului de mare șlem de la New York, în acest an.

Surprinzător sau nu, Ben Shelton (24 de ani, 4 ATP) și Carlos Alcaraz se vor întâlni în semifinalele Turneului Campionilor, sâmbătă, 21 noiembrie, însă Juan Carlos Ferrero nu va fi prezent la partidă.

Chiar dacă unii fani ai tenisului au crezut că este vorba despre un efect al terminării bruște a relației dintre Alcaraz și Ferrero, antrenorul iberic a punctat că are de onorat câteva invitații acceptate la o serie de evenimente în Asia înainte de a semna contractul cu Ben Shelton.

Carlos Alcaraz - Ben Shelton va fi prima semifinală care se va disputa în ediția 2026 a Turneului Campionilor. Meciul va avea loc sâmbătă, de la ora 15:00.

