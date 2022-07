Mikel Arteta l-a făcut căpitan pentru un meci și a forțat nota ca spaniolul să rămână la club. Fundașul dreapta a beneficiat de banderolă în amicalul cu Ipswich Town, încheiat 5-1 în favoarea grupării londoneze.

Fabrizio Romano, jurnalistul sportiv, expert în transferuri, a anunțat încă din aprilie dorința fundașului spaniol de a părăsi Arsenal. În urmă cu o lună, Romano a mai scris pe Twitter că Bellerin are șanse să ajungă la Real Betis.

Héctor Bellerín has no plans to continue at Arsenal next season. He hopes for Real Betis return but the deal is more than complicated because of financial reasons, it will take time. ???????? #AFC

Bellerín has received also other approaches and will decide his future soon.