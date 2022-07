Ar putea fi mutarea momentului! Christian Eriksen, acord verbal cu Manchester United 

Atacantul danez a depășit momentul tragic de la EURO 2020, din meciul cu Finlanda, din grupele turneului, când a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat, pe teren, de medicii aflați la meci. Eriksen a fost obligat să plece de la Inter din cauza faptului că regulamentul din Serie A nu îi permitea să joace cu un defibrilator cardiac și a semnat cu Brentford până la finalul sezonului.

Despărțit de gruparea engleză pe 30 iunie, când i-a expirat contractul, Eriksen are șanse mari să rămână în Premier League. The Athletic scrie că fotbalistul a ajuns la un acord verbal cu Manchester United, după ce le-a comunicat oficialilor clubului că își dorește să joace pe Old Trafford.

Christian Eriksen, acord verbal cu Manchester United



Sursa citată anunță că oficialii clubului au început pregătirea contractelor, iar jucătorul este pregătit să accepte propunerea ce se întinde pe trei sezoane. Imediat ce se termină redactarea contractelor, Eriksen va trebui să facă vizita medicală, moment în care vor apărea emoțiile, în contextul problemelor de sănătate pe care le-a avut.