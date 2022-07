Milan Skriniar, jucătorul lui Inter Milan, se află la un pas să obțină mutarea pe Parc des Princes. Cotat la 65 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, slovacul mai are contract cu Nerazzurri până în 2023, dar atunci ar putea pleca gratis.

Expertul în transferuri Nicolo Schira a dezvăluit în urmă cu aproape două săptămâni salariul pe care-l va încasa Skriniar la PSG.

Slovacul va primi pe an 7,5 milioane de euro + bonusuri din partea conducerii pariziene, iar contractul pe care-l va semna va fi valabil până în 2027, a scris Schira pe rețelele social media.

#PSG are ready to increase the bid around €65M to close Milan #Skriniar’s deal from #Inter. The centre-back has already agreed personal terms with #Paris for a contract until 2027 (€7,5M/year + bonuses). #transfers https://t.co/VMxWi1OIkq