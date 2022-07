Messidependență?! Dorința lui Cristiano Ronaldo de a pleca de la Manchester United ar avea legătură cu Leo Messi 

Anunțul neașteptat a fost făcut de presa engleză. Britanicii au informat că portughezul le-ar fi transmis oficialilor lui United că este pregătit să asculte propuneri de la alte echipe și să plece, dacă ofertele vor fi pe măsura pretențiilor sale financiare.

Principalul motiv de nemulțumire ar fi legat de faptul că „diavolii roșii” nu au făcut transferuri de marcă până acum, pentru a întări echipa, dar și absența lui United din Champions League, competiția preferată a portughezului. Cu toate astea, un fost jucător vine și cu un alt scenariu și „leagă” dorința lui Ronaldo și de Leo Messi.

Dorința lui Cristiano Ronaldo de a pleca de la Manchester United ar avea legătură cu Leo Messi

Tony Cascarino (59 ani), fost jucător trecut pe la Chelsea, Aston Villa și Marseille, cu 90 de prezențe la naționala Irlandei, a vorbit despre cererea lui Ronaldo de a fi lăsat să plece. Fostul fotbalist consideră că rivalitatea cu Leo Messi este unul dintre argumentele portughezului.

„Ronaldo este un jucător cu un ego foarte mare. Face totul despre el, însă echipele în care a jucat au fost de succes, astfel că e ușor să spui că este jucător de echipă. Super, marchează goluri, primește laudele, e unul dintre cei mai mari care a jucat vreodată.

Poți avea toate aceste lucruri și e în regulă, atâta timp cât câștigi. Dacă nu câștigi, atunci apar problemele. Am spus și când nu eram în direct, sunt ușor suspiccios, are 141 de goluri în Champions League. Messi are 125. Nu vrea să nu joace în Champions League pentru că vrea să fie cel mai mare marcator din istorie, aașa este construit Ronaldo”, a spus Cascarino pentru talkSPORT.