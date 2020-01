Primul super transfer pentru Arteta la Arsenal! Ce star vrea sa aduca in locul lui Aubameyang

Arsenal vrea sa aduca un super jucator in atac. Ar fi prima lovitura a lui Arteta dupa ce a venit pe Emirates.

Arsenal a inceput discutiile pentru a il aduce pe Dires Mertens de la Napoli. Sky Sports Italia anunta ca Mikel Arteta il doreste pe Mertens ca posibil inlocuitor pentru Pierre-Emerick Aubameyang. Atacantul tunarilor are viitorul incert la echipa, acesta intrand in ultimul an de contract la sfarsitul sezonului. Aubameyang ezita sa-si prelungeasca intelegerea. Ar vrea o noua provocare, iar City si United stau la panda.



Mertens devine liber de contract in iulie. Poate sa-si negocieze inca de acum viitorul pe Emirates. Arsenal l-ar putea obtine la pret redus, in conditiile in care italienii nu vor sa-l piarda gratis pe unul dintre cei mai importanti jucatori de pe San Paolo din ultimii ani.

32 de ani are Dires Mertens, care a marcat 9 goluri in 22 de meciuri pentru clubul italian in acest sezon.