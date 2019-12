Pustiul roman de la Arsenal, inclus intr-un top IMPRESIONANT! La doar 17 ani este pus langa jucatori de zeci de milioane: "E cel mai promitator de la Hagi incoace"

Catalin Cirjan este vazut de presa engleza drept noua stea a fotbalului romanesc.

Englezii de la The Sun au intocmit topul celor mai buni tineri fotbalisti, care pot avea un impact semnificant in anul 2020. Printre fotbalistii de zeci de milioane se afla si romanul Catalin Cirjan, care a semnat recent primul contract profesionist cu Arsenal Londra.

Cirjan are 17 ani si joaca pentru Arsenal U18. Romanul a debutat la doar 10 ani in Liga a 4-a si la 13 ani in Liga a 3-a din Romania, la Viitorul Domnesti.

"La 13 ani evolua pentru Viitorul Domnesti in Liga 3. In prezent e considerat cel mai promitator jucator al Romaniei de la Gheorghe Hagi incoace", au scris cei de la The Sun despre Cirjan.

In topul din care face parte romanul mai sunt jucatori de la Arsenal, Manchester United, PSG sau Real Madrid:

William Saliba (18 ani) a fost transferat de Arsenal in aceasta vara pentru 30 de milioane de euro. Saliba a fost cumparat de la Saint Etienne, dar a mai fost lasat imprumut un an la echipa franceza.

Mason Greenwood (18 ani) evolueaza in tricoul lui Manchester United si este evaluat la 20 de milioane de euro, conform transfermarkt. Tanarul atacant a fost crescut de academia "diavolilor" si a jucat 15 meciuri in Premier League in acest sezon, reusind sa inscrie 3 goluri. Greenwood a jucat si 5 meciuri in Europa League, in care a reusit sa marcheze 4 goluri si sa ofere 4 assisturi.

In top se afla si Erling Haaland (19 ani), tanarul atacant norvegian care este dorit de cele mai mari cluburi din Europa in acest moment. Haaland a facut senzatie in tricoul lui Salzburg in acest sezon si a reusit sa marcheze 28 de goluri in toate competitiile si sa ofere 7 pase decisive. Cota de piata a atacantului este de 45 de milioane de euro

Alti jucatori care se afla in topul The Sun: Billy Glimour (18 ani, Chelsea), Xavi Simons (16 ani, PSG), Takefusa Kubo (18 ani, Real Madrid), Eduardo Camavinga (17 ani, Rennes).