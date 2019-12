Arteta isi construieste o super echipa la Arsenal! Ce jucatori sunt aproape sa semneze cu "tunarii"

Fostul secund al lui Pep Guardiola pregateste o revolutie la Arsenal.

Numit ca principal dupa demiterea lui Unai Emery, Mikel Arteta a pregatit deja lista de jucatori pe care ii vrea in lot. Pentru ca Aubameyang si Lacazette s-ar putea sa nu mai continue pe Emirates, tehnicianul basc se orienteaza deja pentru solutii in ofensiva.

Dries Mertens, atacantul celor de la Napoli, este primul dorit de noul antrenor al lui Arsenal. Belgianul in varsta de 32 de ani nu a jucat prea mult in ultima perioada in Italia, polonezul Milik fiind preferat atat de Ancelotti, dar si de Gatusso. Astfel, o despartire in perioada de marcato din ianuarie este tot mai probabila, potrivit Calciomercato, care subliniaza ca si Bayern Munchen sau Borussia Dortmund sunt interesate de serviciile atacantului.

O alta varianta este Kevin Volland, de la Bayern Leverkusen, care are 7 goluri in aceasta editie de Bundesliga. Neamtul este cotat la 35 de milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Arteta cauta solutii si in linia de mijloc, acesta fiind foarte interesant de tanarul lui Leicester City, Wilfried Ndidi. Mijlocasul defensiv al "vulpilor" ar urma sa plece contra sumei de 47 de milioane de euro + jucatorul Granit Xhaka, potrivit The Guardian.

Arsenal se afla intr-o situatie dificila in Premier League, doar pe locul 11, cu 23 de puncte, dupa 18 etape.