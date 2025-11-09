Partida dintre Tottenham și Manchester United s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Premier League. A fost un adevărat thriller pe Hotspur Stadium. ”Diavolii” au deschis scorul în minutul 32 prin Mbeumo, iar Manchester United s-a aflat în avantaj până în minutul 84, când Tel a restabilit egalitatea.

Apoi, Tottenham a trecut în față pe tabela de scor după un gol marcat de Richarlison, după o deviere frumoasă. Totul părea că se îndreaptă către o victorie a gazdelor, dar Manchester United a egalat în ultimul minut, prin De Ligt.

Manchester United, cinci meciuri fără înfrângere în Premier League

Partida a arătat că Manchester United poate redeveni o echipă importantă în Premier League, cu pretenții mai mari decât a avut în ultimele sezoane, iar reacția lui Ruben Amorim de la finalul confruntării cu Tottenham vorbește de la sine.

Elevii săi au ajuns la cinci meciuri fără eșec în campionat, iar în acest moment sunt la numai un punct de podium.

”Cred că în timpul meciului simțeam că cele trei puncte erau în dreptul nostru... pentru a le lua. Dar apoi, cu tot ce s-a întâmplat cu Harry Maguire, care a trebuit să iasă de pe teren, Casemiro, care a trebuit și el să iasă... am suferit și am încasat două goluri într-o perioadă scurtă de timp.

Am marcat pe final pentru un punct, încă o dată am reușit să facem asta. Este un pic de frustrare, dar și un pic de mândrie pentru reacția jucătorilor după al doilea gol al lui Tottenham. Apoi, să ne uităm la echipă. Înțeleg că acesta este doar vârful aisbergului.

Suntem abia la începutul procesului de a deveni o echipă foarte puternică. Avem multe de făcut și vom lucra cu băieții care nu vor merge la echipa națională”, a spus antrenorul formației Manchester United.

În urma a 11 meciuri disputate în acest sezon de Premier League, Manchester United a adunat cinci victorii, trei remize și trei înfrângeri, cu 19 goluri marcate și 18 primite, având în acest moment 18 puncte.

