Antrenorul giuleștenilor a cerut insistent un mijlocaș ofensiv, un "număr 10" pe care nu l-a primit în vară, iar acționarii sunt hotărâți să-i îndeplinească dorința în această iarnă.



Planul inițial al Rapidului în vară a fost aducerea lui Alin Fică de la CFR Cluj, însă negocierile au eșuat. Între timp, mijlocașul și-a prelungit contractul cu formația din Gruia până în 2028, devenind o țintă imposibilă pentru giuleșteni, care trebuie acum să se reorienteze.



Angelescu: "Minim o țintă, poate două"



Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, a confirmat planul pentru pauza competițională. "Mijlocașul ofensiv pe care nu am reușit să-l aducem în perioada de vară", a spus Angelescu, potrivit Digisport.



Finanțatorul giuleștenilor a lăsat de înțeles că în afară de mijlocaș ofensiv dorit de Costel Gâlcă, în Giulești ar putea sosi și alți jucători, în iarnă, în funcție de situația lotului: "Vom vedea dacă mai există ceva accidentări, dar avem minim o țintă, poate două."

