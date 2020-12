Pogba a reactionat dupa ce agentul sau l-a dat ca si plecat de la United! Cum a comentat francezul imediat dupa derby-ul orasului Manchester: "Nu stii ce se intampla, nu vorbi!"

Manchester United si Manchester City au incheiat la egalitate, scor 0-0, derby-ul din campionatul Angliei.

In urma cu o saptamana, Mino Raiola avea o declaratie bomba cu privire la viitorul lui Paul Pogba la Manchester United. Agentul fotbalistului dezvaluia atunci ca 'perioada lui Pogba la United s-a incheiat'.

Imediat dupa derby-ul orasului Manchester, mijlocasul lui United a ales sa rupa tacerea si sa posteze un mesaj pentru fanii sai de pe retelele de socializare.

Pogba a dat o replica declaratiilor agentului sau, scriind: "Intotdeauna am luptat si intotdeauna voi lupta pentru Manchester United, coechipierii mei si fanii. Bla bla-urile nu sunt importante. Viitorul este departe, dar astazi ceea ce conteaza este ca sunt 1000% implicat! Intotdeauna suntem mai puternici impreuna... iar lucrurile sunt clare in privinta mea si a clubului, iar asta nu se va schimba. Cand nu stii ce se intampla in interior nu vorbi!"

Pogba este din 2016 la Manchester United, iar de atunci a evoluat in 179 de partide si a marcat de 34 de ori. Din 2016 pana in prezent, campionul mondial a fost de multe ori in centrul discutiilor din cadrul clubului, iar in perioada in care Jose Mourinho a fost antrenor, tensiunile dintre cei doi l-au facut pe Pogba sa isi doreasca sa plece, insa s-a razgandit odata cu plecarea lui 'The Special One'.