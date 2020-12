Fiul al lui Wayne Rooney a semnat cu Manchester United! Pustiul are doar 11 ani

Legenda lui Manchester United are patru baieti.

Kai, fiul de 11 ani al lui Wayne Rooney, a semnat un contract cu Manchester United, urmand sa se alature grupei sale de varsta de la academia clubului. Acesta este cel mai mare dintre cei patru fii ai fostului mare fotbalist al "ros-albilor" si a fost insotit la ceremonia de semnare a contractului de Wayne si de mama sa, Coleen.

Kai calca pe urmele tatalui sau, unul dintre jucatorii legendari din istoria "Diavolilor Rosii". Wayne Rooney a jucat 13 ani pe Old Trafford si a strans 559 de meciuri si 253 de goluri, fiind golgheterul all time al clubului. In palmaresul sau din perioada petrecuta la United se gasesc 5 titluri de campion in Premier League, 1 trofeu Champions League, 1 Europa League, 1 FIFA Club World Cup, 1 FA Cup, 3 EFL Cup si 4 Community Shield. El a mai evoluat pentru Everton (2002-2004, 2017-2018), DC United (2018-2020) si Derby County (2020), ocupand acum functia de antrenor interimar la ultima echipa.