Derby-ul orașului Manchester găsește cele două echipe rivale la o distanță de 5 poziții. Manchester City este pe locul secund, cu 43 de puncte, în timp ce Manchester United este pe 7, cu 32 de puncte.

Dacă la “cetățeni” antrenorul este piatra de temelie a clubului, de partea cealaltă, problema numărul unu o reprezintă clar banca tehnică, acolo unde, de când Sir Alex Ferguson a plecat, nu a mai fost deloc liniște.



Începutul de an a fost decisiv pentru Ruben Amorim, portughezul fiind demis de către conducerea “diavolilor”, și a fost adus Michael Carrick.





Echipe probabile



Manchester United: Lammens - Dalot, Maguire - Martínez, Shaw - Casemiro, Kobbie - Mbeumo , Bruno Fernandes (C), Cunha - Sesko



Absenți: Matthijs de Ligt (accidentat), Noussair Mazraoui (plecat la Cupa Africii) - Shea Lacey (suspendat).



Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Aké, O'Reilly - Rodri - Bernardo Silva, Foden, Reijnders - Semenyo - Haaland



Absenți: Josko Gvardiol, John Stones, Ruben Dias, Oscar Bobb, Savinho (accidentați), Omar Marmoush - plecat la Cupa Africii





United, cotă la victorie - 3.80



Egal - 4.00



City, cotă la victorie - 1.98





În ultimele 10 partide directe, City a câștigat de 5 ori, United de 3, iar două partide s-au terminat nedecis.



Pep Guardiola îl întâlnește în premieră pe Michael Carrick în postura de antrenor.



Anthony Taylor va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,76 cartonașe galbene pe meci, și 0,18 roșii.



Sugestia Sport.ro: șansă dublă X2

