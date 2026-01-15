Premier League și Ligue 1 se văd pe VOYO!



Manchester United a decis pe cine aduce antrenor din vară! El va fi ofertat și va începe revoluția



Zilele trecute, Manchester United l-a numit oficial pe Michael Carrick în funcția de antrenor principal. A semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, potrivit comunicatului emis de clubul de pe Old Trafford.

Timp de trei ani, Carrick a fost antrenor secund la Manchester United, în staff-ul condus de Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, Carrick a fost antrenor interimar al ”Diavolilor” până la numirea lui Ralf Rangnick.

Manchester United vrea să îl aducă din vară pe Roberto De Zerbi

Despre Roberto De Zerbi, fost antrenor al echipei din Premier League – Brighton, actual principal al formației Marseille, s-a aflat că era considerat principalul candidat la banca tehnică a lui Manchester United în urmă cu câteva luni.

Italianul și-a câștigat notorietatea în ultimii ani, de când a preluat Brighton & Hove Albion și a condus-o spre prima calificare europeană din istorie, la finalul sezonului 2022/ 2023.

Filosofia sa de a construi atacurile încă de la nivelul portarului i-a adus elogii, iar Brighton a crescut constant din punct de vedere fotbalistic începând cu venirea sa la club, în septembrie 2022.

Roberto De Zerbi, dispus să revină în Premier League?!

Contractul lui De Zerbi cu Brighton se întindea până în 2026, însă, până să semneze cu Marseille, a fost contactat și a fost dorit de Manchester United, care i-a și pus contractul pe masă!

A fost dorit și acum de Manchester United, până să fie anunțat Carrick, dar se pare că oamenii din conducere nu și-au luat gândul de la el nici în acest moment, pentru o eventuală mutare în vară, cu începere din ediția următoare de Premier League.

De Zerbi ar părea mai convins de această idee, să termine această ediție la Marseille, dar să revină în vară în Premier League.

Din vara anului 2024 antrenor la Marseille, Roberto De Zerbi a condus formația din Franța în 62 de meciuri și are o medie de 1,85 puncte/ meci. A înregistrat 36 de victorii, șapte remize și 19 înfrângeri, cu un golaveraj de 147 de goluri marcate și 83 primite.

