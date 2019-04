Guardiola pregateste o noua nebunie: transfer record pentru Manchester City! Pep plateste clauza unui jucator de la Atletico

Manchester City il vrea pe urmasul lui Sergio Busquets de la nationala Spaniei!

Campioana en-titre din Premier League, Manchester City, este gata sa-si doboare recordul de transfer si sa plateasca in vara clauza de 70 de milioane de euro din contractul lui Rodri de la Atletico Madrid! Mijlocas defensiv, Rodri este vazut ca inlocuitorul perfect pentru Fernandinho, ajuns la 33 de ani.

Rodri a avut un sezon excelent pentru Atletico, evoluand in 29 de partide, echipa lui Diego Simeone fiind pe locul 2 in clasament. La City, Rodri ar fi titular incontestabil, Guardiola avand mari probleme in actuala stagiune cand Fernandinho a fost indisponibil - a ales varianta reprofilarii lui Gundocan, insa acesta nu a avut evolutiile prea bune pe aceasta pozitie.

Profit urias pentru Atletico

Pentru Manchester City ar fi cel mai scump jucator cumparat vreodata iar mutarea ar reprezenta un profit important pentru Atletico, cea care l-a adus vara trecut pe Rodri de la Villarreal cu 20 de milioane de euro. Clauza de reziliere este de 70 de milioane de euro iar City este dispusa sa o achite.

Varianta de rezerva pentru Guardiola, in cazul in care Rodri nu accepta oferta de a veni la City, este Tanguy Ndombele de la Olympique Lyon.