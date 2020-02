Top 10 cei mai buni jucatori din istoria lui Manchester United! Cine intra alaturi de Ronaldo in clasamentul unei istorii GIGANT

Manchester United este una din cele mai titrate echipe din Marea Britanie si din Europa. Cele 20 de titluri castigate in Premier League si cele 3 trofee Champions League fac din Manchester United un adevarat colos al fotbalului mondial.

De-a lungul istoriei, ”diavolii” au avut in componenta jucatori care au scris istorie in tricoul clubului. Iata cum arata un top 10 al celor mai buni jucatori din istoria lui United, conform site-ului 90min.com.

10. Cristiano Ronaldo

Portughezul a evoluat pentru Manchester in perioada 2003 -2009, timp in care si-a facut tranzitia de la un simplu jucator talentat, la un super star, care a dus-o pe United pe cele mai inalte culmi ale gloriei.

Palmaresul lui Cristiano la United: Premier League (x3), FA Cup (x1), Cupa Ligii (x2), Liga Campionilor (x1).

9. Bryan Robson

Bryan Robson este unul din preferatii fanilor lui United si astazi datorita loialitatii pe care a arat-o clubului. Mijlocasul a evoluat pentru United in perioada 1981 -1994. In momentul transferului sau de la West Bron, Robson a fost un record de achizitie. United a platit 1,5 milioane de lire in schimbul sau.

Palmaresul lui Robson la United: Premier League (x2), FA Cup (x4), Cupa Cupelor (x1).



8. Roy Keane

Mijlocasul irlandez a fost capitanul lui United timp de 8 ani, facand parte din echipa creata de Ferguson care a dominat fotbalul britanic din anii 90 pana la inceputul anilor 2000. Prestatia lui Keane din meciul cu Juventus, din returul semifinalelor Ligii Campionilor, in 1999, este probabil una de care fanii nu pot uita. In partida de la Torino, Keane a inscris primul gol al unei reveniri fantastice: United a intors de la 2-0 si s-a impus cu 3-2 pentru o calificare uimitoare in finala Champions Leagie. Roy Keane nu a putut juca in actul final al competitie, contra lui Bayern, deoarece primise un cartonas galben in meciul cu Juventus, dupa un fault la Zidane.

Palmaresul lui Keane la United: Premier League (x7), FA Cup (x4), Champions League (x1).

7. Wayne Rooney

Rooney nu este doar unul din cei mai buni jucatori din istoria recenta a lui United, ci este cel mai bun marcator al echipei din toate timpurile. In cele 13 sezoane pe Old Trafford, Rooney a reusit sa inscrie 253 de goluri.

Palmaresul lui Rooney la United: Premier League (x5), FA Cup (x1), Cupa Ligii (x3), Liga Campionilor (x1), Europa League (x1).

6. Paul Scholes

Britanicul este unul din cei buni jucatori ai generatiei sale. Multi spun ca Scholes a inceput sa primeasca atentia pe care o merita abia in ultimii ani ai carierei sale. Paul se incadreaza in categoria rara de jucatori ai unui singur club club. Aventura lui la United a inceput in anul 1991, cand avea doar 16 ani! Scholes a decis sa se retraga in 2011, insa Ferguson l-a convins sa revina dupa cateva luni. Paul a mai ramas un an la United, timp in care a castigat inca o data Premier League. Palmaresul lui Scholes la United: Premier League (x11), FA Cupa (x3), Cupa Ligii (x2), Liga Campionilor (x2).

5. Eric Cantona

Transferat pe Old Trafford in 1992, francezul s-a impus redepe in echipa si a devenit unul dintre cei mai importanti oameni de la United. Cantona a fost exact ce avea nevoie Manchester pentru a incepe o noua era de dominare in Premier League. Francezul a iesit in evidenta atat prin evolutiile fantastice din teren, cat si prin comportamentul lui vulcanic. In ianuarie 1995, Cantona i-a aplicat o lovitura de lupte libere unui suporter de la Crystal Palace, care coborase la marginea terenului pentru a-i striga sa plece inapoi in Franta. Cantona tocmai fusese eliminat si n-a suportat deloc sa fie apostrofat. Cantona a fost suspendat 9 luni!

Palmaresul lui Cantona la United: Premier League (x4), FA Cup (x2).

4. Denis Law

Scotianul a jucat in cariera atat pentru City, cat si pentru United. In 1962, Sir Matt Busby l-a convins sa plece din Italia, unde juca pentru Torino, ca sa revina in fotbalul britanic. In sezonul urmator, Law a reusit sa marcheze 46 de goluri si a castigat „Balonul de Aur”, fiind singurul scotian care a castigat cel mai important trofeu individual din fotbal.

Palmaresul lui Law la United: Premier League (x2), FA Cupa (x1), Cupa Campionilor Europeni (x1).

3. George Best

Chiar daca a decis sa paraseasca echipa la varsta de 27 de ani, Best se incadreaza in categoria legendelor lui United. In 1968, nord-irlandezul a castigat cu Manchester United Cupa Campionilor Europeni, impotriva Benficai lui Eusébio, cu scorul de 4-1. In acea finala, Best a marcat cel de-al 32-lea gol al sau din acel sezon. Dupa performanta fantastica pe care a reusit-o, extrema lui United a castigat Balonul de Aur in anul urmator.

Palmaresul lui Best la United: Premier League (x2), Cupa Campionilor Europeni (x1).

2. Ryan Giggs

Desi a inceput fotbalul la rivala din oras, City, Giggs si-a dedicat restul carierei lui United. Avea 17 ani cand a debutat si 41 cand si-a anuntat retragerea. Impresionanta lui cariera l-a facut sa castige mai multe trofee decat majoritatea cluburilor din Premier League. A fost om de baza in cele doua decenii in care echipa lui Alex Ferguson a dominat fotbalul britanic si a reusit sa ajunga la numarul record de 927 de meciuri pentru United.

Palmaresul lui Giggs la United: Premier League (x13), FA Cup (x4), Cupa Ligii (x4), Liga Campionilor (x2).



1. Sir Bobby Charlton

Probabil cea mai importanta personalitate a fotbalului britanic, Charlton a facut parte din doua epoci definitorii ale lui Manchester United. Charlton a fost parte a ”Busby Babes”, pentru ca apoi sa conduca echipa din nou catre glorie, dupa dezastrul aviatic de la Munchen, in care mare parte din jucatorii lui United si-au pierdut viata (6 februarie 1958). In primul sezon dupa accident, Charlton a reusit sa marcheze 29 de goluri. In anul 1966 devine al doilea britanic care castiga Balonul de Aur, iar in total a fost nominalizat de 9 ori pentru aceasta distinctie.

Palmaresul lui Charlton la United: Premier League(x3), FA Cup (x1), Cupa Campionilor Europeni (x1).