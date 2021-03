Revolutie in fotbalul din Suedia dupa aducerea lui Hamsik! Ce alte doua vedete sunt gata sa i se alature in campionatul nordic

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Marek Hamsik a semnat zilele trecute cu IFK Goteborg, un transfer de rasunet pentru campionatul suedez. Slovacul era liber de contract dupa despartirea de Dalian PRO, unde a ajuns in 2019, dupa despartirea de Napoli. Aceasta achizitie a produs o adevarata emulatie printre fani si oamenii din fotbalul nordic, iar acum se pare ca alte doua nume importante sunt aproape de a semna cu echipe din Suedia, conform presei locale.

"E ireal. E cel mai bun jucator strain ajuns vreodata in Suedia. Pot sa-l compar cu Zlatan Ibrahimovic, care a jucat pentru Malmo inainte sa plece la Ajax, in 2001", a spus jurnalistul Anton Zetterman, citat de Goal. Keisuke Honda (34 de ani), fost la Milan, si Wilfried Bony (32 de ani), ex- Manchester City, ar urma sa semneze cu doua echipe din Allsvenskan, dupa ce impresarii lor i-au propus.

La doar cateva ore dupa ce a fost anuntat transferul lui Hamsik, IFK Goteborg a vandut 1400 de tricouri, iar fanii i-au facut o primire speciala pe aeroport fostului jucator al lui Napoli.