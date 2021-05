Manchester United incearca o lovitura pe piata transferurilor! Un super jucator, aproape de revenirea pe Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer pregateste revenirea unui jucator important la Manchester United.

Jesse Lingard ar putea fi pastrat in lotul lui United, in vara, cand acesta va reveni la echipa. Momentan, el este imprumutat la West Ham, iar evolutiile foarte bune pe care acesta le are la clubul londonez i-au convins pe sefii de pe Old Trafford.

Cu 9 goluri in 16 meciuri, Lingard a jucat un rol extrem de important pentru West Ham. Venit in iarna la echipa, clubul spera sa il pastreze si pentru urmatorul sezon.

Insa, conform The Sun, United va incerca sa blocheze orice cale prin care Lingard ar putea ramane permanent la West Ham. Decizia lui Lingard poate fi in favoarea londonezilor, mai ales ca, din cauza lipsei de minute, acesta a suferit o depresie grava.

United nu este neaparat tentata sa il pastreze in lot, insa crede ca poate obtine mai mult de 15 milioane pe el, suma reprezentata de clauza pe care o are West Ham.

"Nu neaparat sa ma las de fotbal, dar sa iau o pauza. Erau momente in care stateam fericit pe banca si mi-am spus ca asta nu sunt eu. Nu vream sa intru pe teren pentru ca mintea mea nu era concentrata la joc, ma gandeam la total alte chestii care nu tineau de fotbal care ma macinau in interior.

De-a lungul anilor am avut ajutor pentru ea (mama lui), dar si pentru mine a fost foarte dificil. Simteam ca nu mai sunt aceeasi persoana. Simteam ca nu mai sunt Jesse Lingard. Chiar si in meciuri, simteam ca meciul trece pe langa mine de parca nu sunt prezent acolo. Totusi, cei de la United m-au ajutat mult dupa ce le-am spus prin ce trec eu si mama mea", a declarat Jesse Lingard pentru emisiunea Presenting.

Desi era vazut drept un mare talent de United, Lingard a pierdut mult in cariera din cauza vietii extrasportive.