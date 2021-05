"Sunt sanse mici ca Mutu sa ramana la nationala!" Ce spune Burleanu despre ofertele primite de selectionerul Romaniei U21

Contractul lui Mutu cu nationala Romaniei U21 a expirat, iar acum fostul jucator isi cauta un nou angajament.

Golgheterul all-time al nationalei Romaniei, la egalitate cu Gica Hagi, Adrian Mutu ar vrea sa antreneze o echipa de club, dupa ce s-a despartit de echipa de tineret. Razvan Burleanu, presedintele FRF, are toata increderea ca acesta va reusi, indiferent ca va merge in tara sau strainatate, si ii prevede un viitor stralucit "briliantului".

"Adi isi doreste sa antreneze o echipa de club, dar noi ne dorim sa il avem si in urmatoarea campanie de calificare. FRF vrea ca selectionerul cu care incepe campania sa o duca pana la capat, astfel ca sansele de a continua cu Adi sunt foarte mici. In urmatoarea perioada, el trebuie sa gandeasca la echipa la care vrea sa lucreze.

In jurul datei de 1 iulie ar trebui sa cunoastem numele noului selectioner al nationalei U21. Pot sa va spun ca l-am cunoscut in diferite ipostaze, jucator, manager sportiv, selectioner... In toata aceasta perioada, Adi s-a transformat extrem de mult.

E profesionist, dedicat si sunt increzator ca va face o treaba foarte buna la orice club, din tara sau din strainatate, la care ar merge, daca va avea parte de aceeasi stabilitate de care s-a bucurat la FRF", a spus Razvan Burleanu in cadrul conferintei de presa organizate de FRF.