"15 din 16 cluburi au fost impotriva, dar nu au inteles!" Care ar fi de fapt intentia FRF cu privire la regula U21! Anuntul lui Burleanu

Razvan Burleanu a comentat reactia cluburilor din Liga 1 privind modificarea regulii U21.

Presedintele FRF a spus ca 15 din cele 16 cluburi din primul esalon fotbalistic au dezaprobat modificarea regulii U21, precizand ca intentia Federatiei este aceea de a creste investitiile in academiile de copii si juniori, astfel incat viitorul echipei nationale de tineret sa fie asigurat.

"Am luat act de faptul ca 15 din cele 16 cluburi din Liga 1 au fost impotriva introducerii regulii U21, care prevede folosirea unui al doilea jucator. Se pare ca argumentele oferite de FRF nu au fost suficient de puternice sau nu au fost intelese. Obiectivul FRF nu a fost acela de a avea doi jucatori U21 pentru cluburile de Liga 1, ci doar de a folosi regula U21 pentru a ajuta la cresterea investitiilor la nivelul academiilor de copii si juniori. Vrem sa avem in Liga 1 cluburi care sa isi asume aceasta investitie mult mai mult decat pana acum. Am reiterat sprijinirea jucatorilor tineri la varful piramidei si asa vom reusi sa continuam investitiile in academii.

Ne dorim sa ne asumam o misiune, impreuna cu toate cluburile, sa dezvoltam fotbalul ca un fenomen social astfel incat sprijinul statului sa continue si in anii urmatori. In plus, ne dorim sa continuam acest trend ascendent. Reusisem inainte de pandemie sa triplam numarul de fotbalisti din Romania, sa ajungem de la 100.000 in 2014 la 300.000 de jucatori in Romania. Tinta este ca in 2026 sa ajungem la 600.000 de jucatori de fotbal. Vrem sa mentinem vie dorinta copiilor de a juca pentru echipele din orasul lor si pentru echipa nationala", a declarat Razvan Burleanu.