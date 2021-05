"Gigi Becali si-a schimbat comportamentul!" Burleanu, increzator ca FCSB isi va lasa jucatorii la Olimpiada! Ce cluburi sprijina prezenta Romaniei la Tokyo

Razvan Burleanu a vorbit in aceasta dupa-amiaza despre Olimpiada.

Presedintele FRF a spus ca doar 5 cluburi din Liga 1 si-au dat acordul de a trimite jucatori la lotul national pentru Jocurile Olimpice. Burleanu a punctat cat de importanta este prezenta Romaniei la aceasta Olimpiada si a declarat ca are incredere ca va reusi sa-i convinga si pe patronii de la FCSB si CSU Craiova sa sustina prezenta fotbalistilor lor la Tokyo.

Oficialul Federatiei Romane de Fotbal si-a argumentat parerea, spunand ca Gigi Becali a inceput in ultimii ani sa investeasca din ce in ce mai mult in tinere talente.

"In ceea ce priveste prezenta jucatorilor la Olimpiada, in momentul de fata avem confirmata sustinerea celor de la CFR Cluj, FC Viitorul, Chindia Targoviste, FC Botosani si Gaz Metan Medias. Singurele cluburi incerte sunt FCSB si Universitatea Craiova. Am vorbit deja o discutie cu patronul Mihai Rotaru, urmeaza sa primim pozitia acestuia si ne vom intalni si cu domnul Becali pentru a putea definitiva lotul Romaniei.

Argumentele noastre sunt legate de importanta prezentei Romaniei la Jocurile Olimpice si, din punct de vedere al transferurilor, Olimpiada poate reprezenta o rampa de lansare pentru jucatorii U23, mai mult decat ar putea sa o faca Conference League. Ne vom aminti, peste 10-20 de ani, mai mult de prezenta la Jocurile Olimpice decat de prezenta in cupele europene. Din punct de vedere financiar, castigarea unei medalii este recompensata de statul roman, ceea ce ar putea reprezenta un imbold pentru jucatorii romani.

Gigi Becali si-a schimbat comportamentul profund. In 2014 la FCSB nu puteam sa vorbim nici de un centru de copii si juniori, daramite de o academie. In acest moment, FCSB si Viitorul Constanta sunt doua dintre cluburile care alimenteaza toate echipele nationale. Acest lucru inseamna ca Gigi Becali si-a schimbat mentalitatea si a identificat oportunitatea in aceasta directie. De aceea, nu plec de la premisa ca cineva e impotriva. Imi doresc sa putem sa avem o viziune coerenta, calra, despre cum trebuie sa arate fotbalul din Romania", a declarat Razvan Burleanu.