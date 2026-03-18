Manchester United, disperată în privința lui Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, căpitanul și cel mai important fotbalist de la Manchester United din ultimii ani, ar putea să plece de pe Old Trafford la finalul sezonului curent.
Manchester United, totul pentru Bruno Fernandes
Fernandes are o clauză de reziliere în valoare de 66 de milioane de euro, iar mai multe cluburi ar putea să profite de prevedere pentru a porni direct negocierile cu internaționalul portughez (85 de selecții/28 de goluri).
Într-un astfel de context, Manchester United este dispusă să facă orice pentru a-l convinge pe Bruno Fernandes să rămână la echipă, informează Transfer News Live, citând Mail Sport.
Manchester United, dependentă în ultimii ani de Fernandes
Statistica nu lasă loc de interpretare. Atât în stagiunea curentă, cât și în precedenta, Bruno Fernandes a fost cel care a cărat în spate ofensiva lui United.
O plecare a sa ar fi așadar o lovitură pentru „diavolii roșii”, tocmai într-o perioadă în care United a revenit măcar în lupta pentru podiumul din Premier League.
- 7 goluri și 16 pase decisive a adunat Bruno Fernandes în 27 de apariții la Manchester United, în sezonul curent, în Premier League.
- 319 meciuri, 105 goluri și 103 pase de gol a strâns Fernandes, în total, la United, la care evoluează din ianuarie 2020.
- Două trofee a cucerit portughezul alături de „diavolii roșii”: Cupa Ligii (2023) și Cupa Angliei (2024).