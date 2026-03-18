Manchester United, disperată în privința lui Bruno Fernandes

Bruno Fernandes, căpitanul și cel mai important fotbalist de la Manchester United din ultimii ani, ar putea să plece de pe Old Trafford la finalul sezonului curent.

Manchester United, totul pentru Bruno Fernandes

Fernandes are o clauză de reziliere în valoare de 66 de milioane de euro, iar mai multe cluburi ar putea să profite de prevedere pentru a porni direct negocierile cu internaționalul portughez (85 de selecții/28 de goluri).

Într-un astfel de context, Manchester United este dispusă să facă orice pentru a-l convinge pe Bruno Fernandes să rămână la echipă, informează Transfer News Live, citând Mail Sport.