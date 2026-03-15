Min. 53: GOL Manchester United! Casemiro deschide scorul printr-o lovitură de cap din centrarea venită dintr-un corner executat de Bruno Fernandes.

Manchester United - Aston Villa sunt la egalitate de puncte, 51, ocupând locurile 3, respectiv 4. Ambele formații au nevoie de o victorie pentru a-și consolida poziția de Champions League, având în vedere că echipe precum Chelsea sau Liverpool stau la pândă.

Manchester United a încheiat runda trecută o serie excelentă, care a cuprins șase victorii și o remiză. Echipa lui Michael Carrick a cedat pe terenul lui Newcastle, scor 1-2, după un gol marcat de Osula în minutul 90.

De partea cealaltă, Aston Villa nu traversează cea mai bună perioadă. A pierdut ultimele două jocuri din Premier League, 0-2 contra ultimei clasate Wolves și 1-4 împotriva lui Chelsea, însă s-a revanșat în optimile Europa League, unde a învins Lille, 1-0.

În meciul tur, Aston Villa a învins Manchester United, scor 2-1, în decembrie. Morgan Rogers a fost atunci eroul echipei lui Unai Emery, cu o dublă, în timp ce pe banca "diavolilor" stătea Ruben Amorim.

