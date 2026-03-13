Brazilianul mai este curtat de Liverpool, Chelsea și AC Milan

"Diavolii roșii" pregătesc deja perioada de transferuri din vara viitoare, iar una dintre prioritățile în mercato este aducerea fundașului central Murillo, titularul lui Nottingham Forest. Cum de achiziționarea sa se mai interesează Liverpool, Chelsea și AC Milan, United va trebui să plătească cel puțin 80 de milioane de euro pentru această mutare. Aceasta ar fi o afacere uriașă pentru clubul patronat de Evangelos Marinakis, pentru că Murillo a fost cumpărat pentru doar 12 milioane de euro, în august 2023.

Michael Carrick îi mai are la dispoziție pe stoperii Harry Maguire (33 de ani), Lisandro Martinez (28 de ani), Matthijs de Ligt (26 de ani), Tyler Fredricson (21 de ani), Leny Yoro (20 de ani) și Ayden Heaven (19 ani). Singurul care își va termina contractul în vara viitoare este Maguire, căruia clubul i-a propus prelungirea înțelegerii, dar cu un salariu înjumătățit, urmând să primească doar 6 milioane de euro pe sezon.

Murillo a debutat la naționala Braziliei

Murillo Santiago Costa dos Santos (23 de ani) este născut la Sao Paulo, a jucat la început futsal și s-a format la juniorii cluburilor Sao Caetano Futebol, EC Uniao Suzano, Sao Bernardo FC, Uniao Barbarense și Cotinthians. La nivel de seniori a evoluat pentru Corinthians (2022-2023) și Nottingham Forest (2023-prezent).

Are o selecție pentru naționala de seniori a Braziliei, în meciul pierdut contra Argentinei (1-4) din preliminariile pentru CM 2026. În palmares are trofeul Nottingham Forest Player of the Season (2023-2024). Poate evolua pe ambele posturi de stoper, este cotat la 50 de milioane de euro și are contract cu Forest până în iulie 2029.

Foto - Getty Images