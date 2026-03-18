Fotbalistul refuzat de Mihai Rotaru este aproape de transferul la Manchester United!

Fotbalistul refuzat de Mihai Rotaru este aproape de transferul la Manchester United! Fotbal extern
Universitatea Craiova ar fi putut da o lovitură importantă pe piața transferurilor în urmă cu câțiva ani. Un jucător propus gratuit oltenilor este acum aproape de un transfer la Manchester United.

Renato VeigaManchester UnitedMihai RotaruUniversitatea CraiovaVillarreal
Este vorba despre Renato Veiga, fundaș portughez în vârstă de 22 de ani, care evoluează în prezent la Villarreal. „Submarinul galben” l-a cumpărat definitiv de la Chelsea FC pentru aproximativ 25 de milioane de euro.

Potrivit publicației Diario Sport, jucătorul este urmărit atent de Manchester United, care caută soluții pentru postul de fundaș stânga. 

Clubul englez se confruntă cu probleme pe acea poziție. Patrick Dorgu este accidentat, Luke Shaw se confruntă frecvent cu probleme medicale, iar Tyrell Malacia a lipsit mult timp din cauza accidentărilor.

Renato Veiga a fost propus pe gratis la Universitatea Craiova

În actualul sezon, Renato Veiga a bifat 34 de meciuri pentru Villarreal în toate competițiile, dintre care opt în UEFA Champions League, competiție în care a reușit să marcheze și un gol.

Agentul Pedro Torrao a confirmat pentru Sport.ro că jucătorul fusese propus în trecut Craiovei, pe vremea când evolua la Sporting. Transferul ar fi putut fi realizat gratuit, într-o formulă de tip 50/50, însă clubul patronat de Mihai Rotaru nu a fost interesat.

„Universitatea Craiova a avut șansa de a-l transfera gratuit pe Renato Veiga. Doar domnul Marcel Popescu era de acord cu transferul. Am oferit jucătorul, dar clubul nu a dorit să meargă mai departe cu mutarea”, declara agentul pentru Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"
Dezastru pentru campionul din Premier League: "Totul a cedat! E posibil să nu mai joc niciodată"
Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
Iosif Rotariu a identificat marea problemă de la FCSB: „Fără el e foarte greu”
ULTIMELE STIRI
Nota primită de Radu Drăgușin după ce a biaft 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League
Nota primită de Radu Drăgușin după ce a biaft 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
OUT după Barcelona - Newcastle 7-2: „Ruptură, va lipsi!”
OUT după Barcelona - Newcastle 7-2: „Ruptură, va lipsi!”
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Dumitru Dragomir s-a convins: ”E campioană sută la sută!”

Dumitru Dragomir s-a convins: ”E campioană sută la sută!”

Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"

Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"



Recomandarile redactiei
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
Salah s-a făcut de râs! Cum a putut egipteanul să rateze de la 11 metri contra lui Galatasaray
Salah s-a făcut de râs! Cum a putut egipteanul să rateze de la 11 metri contra lui Galatasaray
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor
Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
Alte subiecte de interes
25 de milioane de euro pentru fotbalistul refuzat de Universitatea Craiova!
25 de milioane de euro pentru fotbalistul refuzat de Universitatea Craiova!
Ce „țeapă“ și-a luat Mihai Rotaru! Refuzat de Craiova, s-a transferat pe 25 de milioane de euro în Spania
Ce „țeapă“ și-a luat Mihai Rotaru! Refuzat de Craiova, s-a transferat pe 25 de milioane de euro în Spania
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

