Fotbalistul refuzat de Mihai Rotaru este aproape de transferul la Manchester United!

Este vorba despre Renato Veiga, fundaș portughez în vârstă de 22 de ani, care evoluează în prezent la Villarreal. „Submarinul galben” l-a cumpărat definitiv de la Chelsea FC pentru aproximativ 25 de milioane de euro.

Potrivit publicației Diario Sport, jucătorul este urmărit atent de Manchester United, care caută soluții pentru postul de fundaș stânga.

Clubul englez se confruntă cu probleme pe acea poziție. Patrick Dorgu este accidentat, Luke Shaw se confruntă frecvent cu probleme medicale, iar Tyrell Malacia a lipsit mult timp din cauza accidentărilor.

Renato Veiga a fost propus pe gratis la Universitatea Craiova

În actualul sezon, Renato Veiga a bifat 34 de meciuri pentru Villarreal în toate competițiile, dintre care opt în UEFA Champions League, competiție în care a reușit să marcheze și un gol.