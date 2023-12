Miliardarul britanic a cheltuit puţin peste 1 miliard de lire sterline pentru a achiziţiona 25% din club şi controlul operaţiunilor fotbalistice.

El va asigura încă 300 de milioane de dolari (237 de milioane de lire sterline) pentru investiţii în infrastructura de pe Old Trafford.

Sosirea lui Ratcliffe va pune în lumina reflectoarelor viitorul lui Erik ten Hag. În timp ce clubul a fost în schimbare, nu a existat nicio structură care să îl demită pe manager, iar Ratcliffe va decide dacă va continua să aibă încredere în olandez după o primă jumătate de sezon nereuşită.

United a ieşit din cupele europene după ce a terminat pe ultimul loc în grupă în Liga Campionilor şi ocupă locul opt în Premier League. Echipa nu a marcat în ultimele patru meciuri.

Sir Dave Brailsford, directorul sportiv al Ineos, este pregătit să discute cu personalul cheie de la United şi va lua decizii, inclusiv în privinţa lui Ten Hag, după aceea.

Brailsford va avea un rol proeminent, dar nu este clar dacă va prelua locul lui John Murtough ca director de fotbal al lui United.

