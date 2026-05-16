Manchester United a decis ce se întâmplă cu Michael Carrick

Manchester United a ajuns la un acord cu Michael Carrick pentru ca acesta să devină antrenorul principal al clubului. Procesul formal de semnare a contractului este în curs de desfăşurare, iar anunţul oficial este aşteptat în următoarele 48 de ore, scrie News.ro.

În acest moment, există unele îndoieli cu privire la posibilitatea finalizării formalităţilor înainte de meciul de duminică împotriva echipei Nottingham Forest, dar există voinţa ca totul să fie gata la timp pentru ultimul meci pe teren propriu al echipei din acest sezon. Carrick va semna un contract iniţial pe doi ani, cu opţiunea de prelungire cu încă 12 luni.

