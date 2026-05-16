Alexandru Hațieganu
De la interimar la principal: Michael Carrick, acord pentru a rămâne antrenor la Manchester United.

Manchester United a decis ce se întâmplă cu Michael Carrick

Manchester United a ajuns la un acord cu Michael Carrick pentru ca acesta să devină antrenorul principal al clubului. Procesul formal de semnare a contractului este în curs de desfăşurare, iar anunţul oficial este aşteptat în următoarele 48 de ore, scrie News.ro.

În acest moment, există unele îndoieli cu privire la posibilitatea finalizării formalităţilor înainte de meciul de duminică împotriva echipei Nottingham Forest, dar există voinţa ca totul să fie gata la timp pentru ultimul meci pe teren propriu al echipei din acest sezon. Carrick va semna un contract iniţial pe doi ani, cu opţiunea de prelungire cu încă 12 luni.

Carrick a coordonat o îmbunătăţire semnificativă la Old Trafford de când l-a înlocuit pe Ruben Amorim, demis în ianuarie, reuşind să califice clubul în Liga Campionilor. Rezultatele impresionante obţinute de la numirea sa în funcţia de antrenor interimar l-au plasat pe antrenorul în vârstă de 44 de ani în poziţia favorită pentru a deveni următorul antrenor titular al clubului.

Echipa de conducere a clubului United, din care fac parte directorul executiv Omar Berrada şi directorul de fotbal Jason Wilcox, a recomandat proprietarilor clubului, Ineos, ca Carrick să preia frâiele echipei cu normă întreagă, recomandare care a fost aprobată de consiliul de conducere. 

