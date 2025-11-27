Atacantul francez Kylian Mbappe a marcat de patru ori în meciul câştigat de Real Madrid, scor 4-3, cu Olympiakos, dar a fost deranjat când un jurnalist spaniol l-a întrebat despre dependenţa jucătorilor madrileni faţă de el.



Kylian Mbappe, enervat după ce a marcat de patru ori



„Nu vreau să te jignesc, dar asta e o întrebare proastă. Fiecare are o sarcină în echipă, a mea este să marchez goluri.



Pot spune că fără ceilalţi jucători nu câştigăm meciurile. Nu cred că este o dependenţă, asta este o chestie a jurnaliştilor. Nu poţi spune că este o dependenţă”, a declarat el în zona mixtă.



Jucătorul cu numărul 10 al echipei Real Madrid l-a lăudat şi pe coechipierul său Vinicius Junior, care a dat pase decisive la două dintre cele patru goluri ale sale:



„Este o onoare pentru mine să joc alături de un jucător de talia lui. El înţelege fotbalul cum puţini jucători îl înţeleg şi este capabil să facă diferenţa. Trebuie să-i lăsăm spaţiu să se exprime, dar este un jucător fundamental”, a asigurat el, potrivit News.ro.

