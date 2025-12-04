Atacantul francez Kylian Mbappe a condus-o pe Real Madrid la victorie pe terenul lui Athletic Bilbao, 3-0 într-un meci din etapa a 19-a din La Liga, disputat miercuri seara în devans.
Dublă și pasă de gol pentru Mbappe
Mbappe a deschis scorul pe stadionul San Mames din Bilbao, după şapte minute de joc, la capătul unei spectaculoase acţiuni individuale, iar apoi a oferit pasa decisivă la reuşita compatriotului Eduardo Camavinga, în finalul primei reprize (42).
Decarul madrilenilor a închis tabela în repriza secundă, când a reuşit dubla în minutul 59, fiind ulterior înlocuit cu Gonzalo Garcia (79).
Astfel, Mbappe a ajuns la 30 de goluri în acest sezon, la care se adaugă și 6 pase decisive, în toate competițiile, pentru Real Madrid și naționala Franței.
În urma acestui succes, Real Madrid şi-a consolidat locul secund în clasament, revenind la un punct în spatele liderului FC Barcelona, care a câştigat marţi partida de pe teren propriu cu Atletico Madrid (3-1), disputată de asemenea în devans.
Pe 11 ianuarie 2026 vor avea loc şi celelalte meciuri ale rundei a 19-a din La Liga, scrie Agerpres: Valencia CF - Elche, Sevilla FC - Celta Vigo, Real Oviedo - Betis Sevilla, Villarreal - Deportivo Alaves, Levante - Espanyol Barcelona, Girona - Osasuna Pamplona, Getafe - Real Sociedad şi Rayo Vallecano - Mallorca.
Clasamentul din La Liga