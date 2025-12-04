Atacantul francez Kylian Mbappe a condus-o pe Real Madrid la victorie pe terenul lui Athletic Bilbao, 3-0 într-un meci din etapa a 19-a din La Liga, disputat miercuri seara în devans.

Dublă și pasă de gol pentru Mbappe



Mbappe a deschis scorul pe stadionul San Mames din Bilbao, după şapte minute de joc, la capătul unei spectaculoase acţiuni individuale, iar apoi a oferit pasa decisivă la reuşita compatriotului Eduardo Camavinga, în finalul primei reprize (42).

Decarul madrilenilor a închis tabela în repriza secundă, când a reuşit dubla în minutul 59, fiind ulterior înlocuit cu Gonzalo Garcia (79).

