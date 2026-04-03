Campionul mondial Enzo Fernandez a recunoscut într-un interviu recent că și-ar dori ca în viitor să îmbrace echipamentul lui Real Madrid.

Enzo Fernandez, sancționat de Chelsea! Reacția dură a agentului

Declarațiile argentinianului nu le-au picat deloc bine șefilor de la Chelsea, care l-au sancționat pe fotbalist cu două etape de suspendare.

Agentul fotbalistului, Javier Pastore, a comentat decizia clubului și i-a criticat pe londonezi. De altfel, a ridicat semne de îndoială cu privire la viitorul lui Enzo Fernandez la Chelsea.

”Enzo nu a înțeles situația, dar acceptat decizia pentru că este profesionist. Pedeapsa este complet nedreaptă. Nu există niciun motiv sau justificare pentru sancțiune. Nu a spus niciodată că vrea să plece de la Chelsea să că preferă să trăiască la Madrid decât la Chelsea.

Ce s-a publicat este responsabilitatea jurnalistului care a tras propriile concluzii. Chelsea m-a contactat, dar când am răspuns, nu a existat o replică. A părut că deja se hotărâse să îl sancționeze.

Enzo merită mult mai mult decât câștigă acum, este liderul și coloana vertebrală a echipei. După Cupa Mondială, dacă nu ajungem la un acord, vom explora alte opțiuni.

El își cere iertare dacă vreun fan s-a simțit jignit, dar nu a spus niciodată că vrea să plece de la echipă”, a declarat Pastore, conform Marca.