Sepsi OSK are 5 puncte peste FC Voluntari și, dacă nu pierde astăzi pe Stadionul ”Anghel Iordănescu”, obține promovarea!

Partida contează pentru etapa cu numărul 8 și poate decide a doua promovată matematic în Superligă, după liderul Corvinul Hunedoara.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00, FC Voluntari și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe se întâlnesc într-un veritabil derby din play-off-ul Ligii 2.

Când se joacă barajul de menținere în Liga 2, CS Dinamo - CSC Șelimbăr. Un portar de 14 ani a debutat în echipa lui Ionel Dănciulescu!

După ultima etapă din play-out-ul Ligii 2, am aflat numele celor patru echipe retrogradate direct în Liga 3 și care sunt cele două formații care vor disputa barajul de menținere în divizia secundă.

Astfel, Ceahlăul Piatra Neamț, AFC Câmpulung Muscel (Grupa A), CSM Olimpia Satu Mare și CS Tunari (Grupa B) au retrogradat în al treilea eșalon, iar pentru a evita al cincilea loc care ”pică” în Liga 3 vor disputa un baraj CS Dinamo (locul 6 din Grupa A) și CSC Șelimbăr (locul 6 din Grupa B).

Barajul de menținere în Liga 2 se joacă în dublă manșă, pe 16 mai și 23 mai, de la ora 11:00, cu primul meci pe terenul echipei din Ștefan cel Mare, mai exact la Centrul Național de Fotbal de la Buftea.

În ultima etapă, în 1-3 cu ASA Târgu Mureș, la CS Dinamo au debutat trei juniori.

”Ziua debuturilor ⚪🔴

Cinci dintre cei mai talentați juniori din cadrul Academiei CS Dinamo au fost rezerve la meciul cu ASA Târgu Mureș, în ultima etapă a acestui play-out în Liga 2.

Alexandru Anghel (portar, 2011), Luca Cârstea (mijlocaș defensiv, 2009), Radu Balca (mijlocaș ofensiv, 2009), Eduard Păun (atacant, 2009) și Ianis Neagu Gafencu (atacant, 2008) au impresionat în competițiile de juniori și au făcut pasul la prima echipă.

Trei dintre ei au debutat astăzi la CS Dinamo și, în același timp, în Liga 2.

Era minutul 88 al partidei cu ASA Târgu Mureș când delegatul Daniel Lung a venit la marginea terenului cu schimbările anunțate de Ionel Dănciulescu, Boris Keca și Florin Matache.

Portarul Alexandru Anghel i-a luat mănușile lui David Dincă, Luca Cârstea a intrat în locul lui Alin Demici, iar Ianis Neagu Gafencu l-a schimbat pe Andrei Zaharia.

A fost un moment emoționant pentru juniorii noștri, pentru tot ce înseamnă școala de fotbal a Academiei CS Dinamo. Azi a fost ziua lor, săptămâna viitoare poate fi debutul altor muguri ai Academiei noastre.

15 ani va împlini portarul Alexandru Anghel peste 10 zile, pe 19 mai.

17 iulie 2009 este data nașterii mijlocașului Luca Cârstea.

18 ani a împlinit atacantul Ianis Neagu Gafencu în luna ianuarie, pe 10”, a notat pagina CS Dinamo Fotbal.

Alexandru Anghel a devenit astfel cel mai tânăr portar din istoria primelor două ligi din România, în timp ce Ianis Neagu Gafencu este fiul fostei mari canotoare Liliana Gafencu, triplă campioană olimpică (Atlanta 1996, Sydney 2000 și Atena 2004).

Laszlo Dioszegi, reacție după victoria contra Stelei. Covăsnenii sunt aproape de prima ligă

Patronul lui Sepsi OSK, Laszlo Dioszegi, a tras concluziile în urma victoriei cu 2-0 obținute pe terenul roș-albaștrilor, rezultat care o apropie pe echipa sa de Superliga.

Gruparea din Sfântu Gheorghe s-a impus în deplasarea din Ghencea, în etapa a opta a play-off-ului Ligii 2, chiar în ziua în care steliștii au aniversat 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. La finalul partidei decise de golurile marcate de Davordzie, în minutul 19, și Techeres, în minutul 31, finanțatorul Laszlo Dioszegi a vorbit despre pașii rămași până la promovare.

„Mai este un pas de făcut, nu ne grăbim. Nu putem să spunem că suntem în prima ligă. Trebuie să mai acumulăm un punct. Se vede şi pe faţa mea că suntem fericiţi.

Nu am vrut să stricăm ziua de astăzi pentru Steaua, este foarte frumos ce au făcut. Acum 40 de ani s-a făcut un lucru pe care nu ştiu dacă vreo echipă din Europa de Est îl va mai face vreodată”, a spus Dioszegi, potrivit TVR Sport.

Meciul nu a fost lipsit de evenimente. În minutul 64, jucătorul stelist Huszti a văzut cartonașul roșu după o intervenție asupra lui Cosmin Matei, mijlocașul oaspeților având nevoie de îngrijiri medicale la spital.

„Cosmin Matei are o hemoragie sub ochi şi buza spartă. E la spital, dar sperăm să revină şi să nu se interneze mai multe zile”, a transmis conducătorul clubului covăsnean.

În ciuda unui start ezitant de campionat, parcursul excelent din ultima perioadă îi dă încredere patronului. Pentru a acompania Corvinul Hunedoara pe prima scenă a fotbalului românesc, Sepsi mai are nevoie de o remiză în ultimele două etape.

„A fost un an foarte greu, am început foarte prost, nu m-am gândit că o să revenim aşa de bine. Sunt foarte mulţumit că în ultimele 25 de meciuri am pierdut unul singur. Aşteptăm să fim promovaţi 100% şi dup-aia vedem strategia pentru sezonul viitor”, a concluzionat Dioszegi.

