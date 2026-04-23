Jucătoarea româncă de tenis Jaqueline Cristian, locul 33 mondial şi favorită 29, s-a calificat, joi, în turul trei la Madrid Open, turneu de categorie WTA1000.

Cristian, care a avut bye în runda inaugurală, scrie news.ro, a trecut de sportiva ucraineană Iulia Starodubţeva, locul 53 mondial, scor 3-6, 7-6 (5), 6-4.

Meciul a durat trei ore şi 8 minute.

În turul 3 o așteaptă liderul mondial Arina Sabalenka, dacă nu se produce vreo surpriză

În turul trei, Cristian va evolua cu învingătoare din meciul dintre liderul mondial Arina Sabalenka şi americanca Peyton Stearns, locul 43 mondial.

Pentru prezenţa în turul trei, Cristian şi-a asigurat un premiu de 54.110 de euro şi 65 de puncte.