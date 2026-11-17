În contextul problemelor care ar putea duce la retrogradarea lui Manchester City, viitorul starurilor din vestiarul de pe Etihad Stadium este pus sub semnul întrebăii. Haaland are un contract valabil până în 2034, dar ar putea pleca la finalul sezonului dacă Manchester City va primi o sumă importantă.

Manchester City i-a fixat prețul lui Erling Haaland

Potrivit publicației catalane El Nacional, Manchester City ar vrea să obțină nu mai puțin de 146 de milioane de lire sterline în schimbul lui Haaland, echivalentul a 174 de milioane de euro.

Ar exista mai multe echipe interesate de transferul lui Haaland, printre care Real Madrid, Barcelona, Liverpool și PSG. Recent, s-a zvonit că norvegianul ar fi tentat, mai degrabă, de a juca în La Liga.