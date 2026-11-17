În contextul problemelor care ar putea duce la retrogradarea lui Manchester City, viitorul starurilor din vestiarul de pe Etihad Stadium este pus sub semnul întrebăii. Haaland are un contract valabil până în 2034, dar ar putea pleca la finalul sezonului dacă Manchester City va primi o sumă importantă.
Manchester City i-a fixat prețul lui Erling Haaland
Potrivit publicației catalane El Nacional, Manchester City ar vrea să obțină nu mai puțin de 146 de milioane de lire sterline în schimbul lui Haaland, echivalentul a 174 de milioane de euro.
Ar exista mai multe echipe interesate de transferul lui Haaland, printre care Real Madrid, Barcelona, Liverpool și PSG. Recent, s-a zvonit că norvegianul ar fi tentat, mai degrabă, de a juca în La Liga.
"Înţeleg că acum căutaţi un titlu de ştire interesant, dar, aşa cum am spus, am semnat un contract pe termen lung în 2024. Pot spune că am făcut o alegere destul de bună venind la City în 2022.
Cu toţii suntem de acord cu asta. Nu o voi spune eu direct, dar uitaţi-vă la trofeele pe care le-am câştigat şi la evoluţia mea, atât pe teren, cât şi în afara lui. Iată-mă aici, după o victorie cu 3-1 într-un meci internaţional. Lucrurile nu merg prea bine în Premier League, dar vom încerca să schimbăm situaţia împotriva celor de la Fulham”, a spus Haaland.
Erling Haaland joacă din 2022 la Manchester City și a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Pep Guardiola pe Etihad. Norvegianul a contribuit decisiv la cea mai importantă performanță din istoria clubului, câștigarea UEFA Champions League în 2023, la Istanbul, după o finală cu Inter Milano câștigată cu 1-0.
Până acum, cifrele lui Haaland la City sunt fabuloase: a marcat 167 de goluri în toate competițiile, cifră la care se adaugă și 30 de assist-uri în 203 partide.