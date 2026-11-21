Campioana Bayern Munchen a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu FC Koln, în etapa a 10-a din Bundesliga.

A fost meciul în care antrenorul Vincent Kompany a revenit pe banca tehnică a bavarezilor după problemele de sănătate avute.

Bayern Munchen - FC Koln 1-1

"Ţapii" au deschis scorul pe Allianz Arena, în minutul 12 al înfruntării, prin Mikey Moore, atacant englez de 19 ani.

La scurt timp după gol, Harry Kane a părăsit terenul accidentat, fiind înlocuit de Tom Bischof, chiar jucătorul care i-a oferit assist-ul lui Nathaniel Brown, în minutul 37, atunci când bavarezii au marcat golul egalizator.

”Balonul de Aur” Harry Kane s-a accidentat serios la gleznă, a suferit o ”ruptură a ligamentului” și ”va fi indisponibil în următoarele câteva luni”, a scris Bayern.

Marea rivală Borussia Dortmund ar putea trece pe primul loc

Cu Michael Olise ieşit şi el, lovit, în minutul 46, şi fără Gnabry, Luis Diaz, Alphonso Davies şi Saibari - toţi accidentaţi, revenirea lui Vincent Kompany pe banca echipei campioane nu a fost sărbătorită cu o victorie, în ciuda dominării teritoriale a bavarezilor, scrie news.ro.

Bayern Munchen - FC Koln s-a terminat 1-1 şi echipa lui Vincent Kompany rămâne, deocamdată, pe primul loc al Bundesligii, cu 22 de puncte, însă Borussia Dortmund o poate întrece în această etapă.