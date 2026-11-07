LIVE VIDEO Nottingham - Manchester City 3-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Șoc în Premier League
Nottingham Forest - Manchester City se joacă astăzi, de la 19:30, în runda a zecea din Premier League. Meicul de pe City Ground va fi transmis în direct de VOYO Sport 1.
Min. 52: GOOOL Machester City! Cherky profită de o deviere și reduce din diferență cu o bombă.
Min. 18: GOOOOOL Nottingham Forest! Delap face 2-0.
Min. 6: GOOOOL Nottingham Forest! Cunha deschide scorul.
Min. 1: Începe partida!
___________________________________________________________________________________________________
Nottingham Forest și Manchester City își dau întâlnire în etapa #10 din Premier League, eșalonul de elită al Angliei. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.
Ultimul duel între cele două grupări a avut loc în returul stagiunii precedente, când Manchester City și Nottingham Forest au remizat pe ”Etihad”, scor 2-2, în runda 29.
După nouă etape, Manchester City ocupă poziția secundă în clasament cu 21 de puncte. Șapte victorii și două rezultate negative a înregistrat echipa pregătită de Enzo Maresca.
De cealaltă parte, Nottingham e penultima în clasamentul Premier League cu șase puncte. Clubul de pe ”City Ground” a consemnat o singură victorie, la care s-au adăugat trei remize și cinci eșecuri.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News