LIVE VIDEO Nottingham - Manchester City 3-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Șoc în Premier League

Nottingham - Manchester City 3-1, ACUM, pe VOYO Sport 1! Șoc în Premier League Premier League
SPORT.RO
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Nottingham Forest - Manchester City se joacă astăzi, de la 19:30, în runda a zecea din Premier League. Meicul de pe City Ground va fi transmis în direct de VOYO Sport 1.

TAGS:
Nottingham ForestManchester City
Din articol

Nottingham - Manchester City 3-1, ACUM, LIVE pe VOYO Sport 1

Min. 52: GOOOL Machester City! Cherky profită de o deviere și reduce din diferență cu o bombă.

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Min. 18: GOOOOOL Nottingham Forest! Delap face 2-0.

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Min. 6: GOOOOL Nottingham Forest! Cunha deschide scorul.

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Min. 1: Începe partida!

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Nottingham Forest și Manchester City își dau întâlnire în etapa #10 din Premier League, eșalonul de elită al Angliei. Partida va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

Ultimul duel între cele două grupări a avut loc în returul stagiunii precedente, când Manchester City și Nottingham Forest au remizat pe ”Etihad”, scor 2-2, în runda 29.

După nouă etape, Manchester City ocupă poziția secundă în clasament cu 21 de puncte. Șapte victorii și două rezultate negative a înregistrat echipa pregătită de Enzo Maresca.

De cealaltă parte, Nottingham e penultima în clasamentul Premier League cu șase puncte. Clubul de pe ”City Ground” a consemnat o singură victorie, la care s-au adăugat trei remize și cinci eșecuri.

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