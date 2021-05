Courtois a calcat pe bec! Starul lui Real Madrid a incalcat normele de protectie anti-COVID de ziua sa! Ce risca portarul

Thibaut Courtois a implinit ieri 29 de ani si a sarbatorit acasa, alaturi de un grup de prieteni, potrivit celor de la Mundo Deportivo.

Jurnalistii spanioli sustin ca petrecerea nu a respectat normele de protectie impotriva coronavirusului.

Unul dintre prietenii lui Courtois a postat un videoclip pe rețelele sociale în care belgianul sufla in lumanari, fiind inconjurat de copii și adulți.

Regulamentul LaLiga interzice organizarea de petreceri la care sa participe oameni care nu locuiesc sub acelasi acoperis. De altfel, in Spania sunt interzise intrunirile cu mai mult de sase persoane care nu locuiesc in aceeasi casa.

Nu este exclus ca LaLiga sa deschida un dosar, asa cum s-a intamplat si cu petrecerea organizata de Messi, la care au luat parte toti colegii de la Barcelona, insotiti de partenerele lor.