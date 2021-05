Ionut Radu, titular in premiera in acest sezon la Inter! Ce au scris jurnalistii italieni inaintea duelului cu AS Roma

Ionut Radu se pregateste de primul sau meci ca titular la Inter in acest sezon.

Romanul este anuntat in primul 11 al campioanei Italiei pentru meciul cu AS Roma, care se joaca in aceasta seara, de la ora 21:45.

Inter a cucerit deja matematic titlul in Serie A, iar staff-ul milanezilor a decis sa ii ofere minute lui Radu, care a fost tot sezonul rezerva lui Samir Handanovic.

Goalkeeper-ul roman a jucat primul sau meci din acest sezon in etapa precedenta, cand a intrat la pauza meciului cu Sampdoria, incheiat cu scorul de 5-1 pentru Inter, iar in aceasta seara ar urma sa fie titular.

Jurnalistii de la Gazzetta Dello Sport au publicat astazi un videoclip cu Radu, in care au prezentat cateva dintre paradele pe care portarul le-a reusit pe vremea cand juca la Genoa, echipa pentru care a adunat 52 de aparitii.

"Dupa ce a debutat in repriza a doua a meciului cu Sampdoria, scor 5-1, Ionut Radu va apara din primul minut contra Romei. In sezoanele recente a fost imprumutat la Avellino, Genoa si Parma", au scris italienii.

Ionut Radu s-a facut remarcat in fotbalul italian in perioada 2018-2020, cand a fost imprumutat de Inter la Genoa. Pentru nerazzurri romanul cotat la a adunat doar doua meciuri.