BREAKING NEWS | Un nou dosar 'Valiza' in fotbalul din Romania! 3 oficiali de la UTA Arad, trimisi in judecata pentru dare de mita

Trei oficiali ai clubului UTA Arad au fost trimisi in judecata.

DNA ii acuza pentru dare de mita si complicitate la dare de mita pe Claudiu Dragan, Decebal Gradinaru si Ionut Gabriel Vladulescu. Conform procurorilor, cei trei barbati le-ar fi promis, in luna mai a anului 2017, 70.000 de lei fotbalistilor de la Foresta Suceava, in cazul in care acestia ar fi castigat meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, echipa cu care UTA se lupta pentru promovarea in Liga 1.

In plus, oficialii aradenilor sunt acuzati ca le-ar fi promis o suma importanta de bani si jucatorilor de la Dunarea Unirea Braila, incercand sa mituiasca si un arbitru.

Dosarul este similar cazului 'Valiza', in care Gigi Becali a primit 3 ani de inchisoare.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:

– doua persoane fizice, reprezentanti ai unui club de fotbal din mun. Arad, in sarcina carora s-a retinut comiterea mai multor infractiuni de dare de mita,

– o persoana fizica, in sarcina careia s-a retinut comiterea a doua infractiuni de complicitate la dare de mita.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut in esenta urmatoarea stare de fapt: In cursul lunii mai 2017, cei doi reprezentanti ai unui club de fotbal din Arad, prin intermediul celuilalt inculpat, ar fi promis suma de 70.000 lei jucatorilor din cadrul unei echipe de fotbal din Suceava pentru ca acestia sa castige meciul pe care il aveau de jucat cu o echipa de fotbal rivala (din Sfantu Gheorghe).

In perioada mentionata, cei doi inculpati, printr-un alt intermediar, au promis 80.000 lei sau 40.000 lei, jucatorilor de la o alta echipa, din Braila, pentru ca acestia sa castige ori sa termine la egalitate meciul pe care il aveau de jucat cu aceeasi echipa de fotbal rivala.

Miza acestor demersuri era ca echipa din Arad pe care cei doi inculpati o reprezentau sa promoveze in Liga 1.

In acelasi context si pentru acelasi motiv, cei doi inculpati ar fi remis unui arbitru (martor in cauza) suma de 13.500 lei prin intermediul persoanei fizice ce a fost complice si care a fost trimisa in judecata alaturi de cei doi coautori.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.

Anterior, in cauza, procurorii anticoruptie au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu o persoana in sarcina careia s-a retinut savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita in legatura cu promisiunea sumelor 80.000 lei sau 40.000 lei, jucatorilor de la echipa din Braila pentru ca acestia sa castige sau sa termine la egalitate meciul pe care il aveau de jucat cu echipa de fotbal rivala (din Sfantu Gheorghe).

Procurorii au beneficiat de sprijinul Directiei Generale Anticoruptie.