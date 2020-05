Bucurestiul da garantii pentru organizarea EURO 2021! Ce contine SCRISOAREA trimisa de FRF la UEFA si care este mesajul lui Razvan Burleanu

EURO 2020 care trebuia sa aiba loc incepand cu luna iunie a acestui an, s-a amanat pentru 2021, iar capitala tarii noastre trebuie sa prezinte garantii ca inca mai poate gazdui meciuri din competitie.

Pandemia de coronavirus a provocat amanarea EURO 2020 pana in vara anului viitor, astfel ca vom avea parte de un EURO 2021, cu patru meciuri gazuite de Bucuresti, pe Arena Nationala (trei din faza grupelor si unul in optimi).

Federatia Romana de Fotbal a trebuit sa prezinte 24 de scrisori catre UEFA, in care garanteaza ca Bucurestiul inca poate gazdui meciuri pentru Europeanul ce s-a mutat anul viitor.

"Federatia Romana de Fotbal a dpus la UEFA ultima scrisoare de garantie din cele 24 necesare reafirmarii disponibilitatii de gazduire a Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2020. Dupa cum se stie, pandemia de COVID-19 a obligat UEFA sa amane desfasurarea turneului cu un an, astfel incat orasele gazda au fost nevoite sa refaca documentele de garantie.", a fost mesajul postat de FRF.

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a tinut sa multumeasca Ministrului Tineretului si Sportului si sa isi exprime bucuria organizarii unui asemenea eveniment in tara noastra.

"In numele tuturor iubitorilor de fotbal din romania, tin sa multumesc ministrilor implicati in procesul de regarantare a gazduirii EURO la Bucuresti, domnului Ionut Stroe personal pentru rolul de coordonare ministeriala. Sunt convins ca eforturile merita cu prisosinta, astfel ca in 2021, vom asista in Romanaia la un eveniment cu o grandoare pe care n-am avut-o dupa 1989.", a spus Razvan Burleanu.