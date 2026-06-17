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Când Hull City a obținut promovarea în Premier League, după ce a învins-o pe Middlesbrough în finala play-off-ului (1-0), și-a asigurat o sumă de aproximativ 200 de milioane de lire sterline.

Hull City tremură înainte de noul sezon din Premier League

„Tigrii” sunt obligați însă acum să vândă jucători înainte de sfârșitul lunii pentru a evita o potențială depunctare în Premier League.

Hull are cheltuieli suplimentare de aproximativ șase milioane de lire sterline în sistemul de monitorizare a profitului și sustenabilității (PSR).

Conform regulilor Ligii Engleze de Fotbal, Hull ar putea să fie penalizată cu șase puncte, informează BBC.

Hull City, analizată de specialistul BBC

Expertul în finanțe pentru fotbal Kieran Maguire a declarat pentru BBC Sport că pierderile echipei Hull au fost „relativ modeste” în ultimele sezoane.

Acest lucru a fost posibil doar datorită transferurilor, cu 33 de milioane de lire sterline încasate din vânzările extremei Jaden Philogene și a fundașului Jacob Greaves.

„Cifrele lor au fost bune parțial datorită faptului că au avut niște vânzări de jucători foarte reușite și au contribuit astfel la acoperirea pierderilor”, a spus Maguire.

„Clubul a pierdut puțin sub 19 milioane de lire sterline în 2023-24 și în jur de 10 milioane de lire sterline în 2024-25, ceea ce, înainte de a lua în considerare lucruri precum infrastructura, academia și comunitatea, sugerează un cost excesiv în sezonul 2025-26 de undeva în jurul a 17 milioane de lire sterline”, a adăugat Kieran Maguire.

Reacția patronului Acun Ilicali

Proprietarul echipei Hull, Acun Ilicali, a fost surprinzător de sincer cu privire la situația clubului său.

„Am cheltuit prea mult și trebuie să vindem câțiva jucători înainte de 1 iulie”, a declarat Ilicali, la o sesiune de întrebări și răspunsuri pe stadionul MKM la începutul lunii.

„Nu mi-e frică. Am reușit să gestionăm lucruri mai dificile. Pentru noi, acest lucru este mai ușor de gestionat.

Acum suntem o echipă din Premier League, cotele jucătorilor au crescut, ceea ce este un avantaj semnificativ”, a adăugat Acun Ilicali.

Hull City a obținut promovarea împotriva așteptărilor, clubul fiind restricționat la împrumuturi și jucători liberi de contract în sezonul 2025-26, ca pedeapsă pentru efectuarea cu întârziere a plăților de transfer către alte cluburi.