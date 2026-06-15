Fulham se află în negocieri avansate pentru angajarea antrenorului Alvaro Arbeloa, care s-a despărţit de Real Madrid la finalul sezonului, informează BBC.

Fulham, locul 11 în Premier League, s-a despărțit de Marco Silva

Fulham, care a încheiat sezonul din Premier League pe locul 11, caută un nou antrenor după plecarea portughezului Marco Silva, cel care a pregătit în ultimii cinci ani gruparea de pe Craven Cottage şi care urmează să-l înlocuiască pe compatriotul său Jose Mourinho la Benfica Lisabona.

Arbeloa, în vârstă de 43 de ani, a fost antrenor interimar la Real Madrid după plecarea lui Xabi Alonso, în luna ianuarie însă clubul din capitala Spaniei a renunţat la serviciile sale, angajându-l între timp pe Mourinho.

Arbeloa a evoluat ca jucător în Premier League

Spaniolul se pregăteşte acum de prima sa experienţă ca antrenor în campionatul Angliei, unde a evoluat ca jucător la Liverpool şi West Ham United, notează Agerpres.

Xabi Alonso, fost coleg cu Arbeloa la Liverpool, a revenit la rândul său în Premier League, ca antrenor, preluând frâiele echipei Chelsea Londra.