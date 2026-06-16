Ivan Juric va antrena Monza în Serie A

Deși a promovat în Serie A, Monza a ales să se despartă de antrenorul Paolo Bianco. Managerul sportiv Pedro Obiang a purtat discuții cu Alberto Gilardino, rămas liber după despărțirea de Pisa, dar cele două părți nu au ajuns la o înțelegere. În aceste condiții, managerul general Mauro Baldissoni a decis să-i acorde o șansă lui Ivan Juric (50 de ani), deși acesta a dezamăgit la ultimele echipe la care a antrenat.

După mandate de succes la Hellas Verona (2019-2021) și Torino (2021-2024), managerul de origine croată era unul dintre mai în vogă antrenori din Serie A. A preluat pe AS Roma, în septembrie 2024, unde l-a înlocuit pe Daniele de Rossi, dar a fost demis două luni mai târziu, după 12 meciuri (patru victorii, trei remize și cinci înfrângeri.

A devenit antrenorul cu cea mai slabă medie de puncte din istoria Premier League

În decembrie 2024, Southampton l-a angajat pentru a încerca o salvare improbabilă de la retrogradare, dar echipa sa a doborât multe dintre recordurile negative pentru o echipă retrogradată, iar el a înregistrat o victorie, o remiză și douăsprezece înfrângeri în paisprezece meciuri. A fost demis în aprilie 2025 și a devenit antrenorul cu cea mai slabă medie de puncte din istoria campionatului englez (12.50%).

Între iunie și noiembrie 2025 a stat pe banca Atalantei, unde l-a înlocuit pe Gian Piero Gasperini, dar a fost din nou demis după 15 meciuri în care nu a reușit să-și pună amprenta pe jocul echipei (patru victorii, opt remize, trei înfrângeri) și a pierdut vestiarul, fiind înlocuit de Raffaele Palladino (locul 7 în Serie A, semifinale de Coppa Italia și optimi de finală în Champions League).

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